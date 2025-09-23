Diyanet'ten Öğretmen ve Öğrencilere Umre Turları: Başvurular Başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, ara ve yarıyıl tatillerinde öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik umre turları için başvuruları açtı. Başvuru tarihlerine dikkat.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 10:24
Diyanet'ten Öğretmen ve Öğrencilere Umre Turları: Başvurular Başladı

Diyanet'ten Öğretmen ve Öğrencilere Umre Turları: Başvurular Başladı

Diyanet İşleri Başkanlığınca ara ve yarıyıl tatilleri dönemlerini kutsal topraklarda geçirmek isteyen öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik düzenlenen umre turları için başvurular başladı.

Başvuru ve program takvimi

Birinci dönem ara tatil kapsamında 8 Kasım'da başlayacak 7 günlük umre programı için başvurular 9 Ekim'e kadar alınacak.

Yarıyıl tatilinde düzenlenecek 7 ve 11 günlük umre programları için başvurular 11 Aralık'a kadar yapılabilecek; gidişler ise 17 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Başvurular, il ve ilçe müftülükleri veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Daha fazla bilgi almak isteyen vatandaşlar https://hac.gov.tr adresinden detaylara ulaşabilir.

