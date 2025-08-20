DOLAR
Diyanet'ten Uyarı: 2026 Hacı Kurası İçin Kayıt Yenileme Şart

Diyanet, önceki yıllarda kayıtlı hacı adaylarının 2026 kurasına katılabilmesi için 5 Eylül'e kadar e-Devlet veya müftülükler aracılığıyla kayıtlarını yenilemeleri gerektiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 11:47
HUZEYFE TARIK YAMAN - Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, önceki yıllardan hac kaydı bulunup 2026 yılı hac kurasına katılmak isteyen vatandaşların kayıtlarını yenilemeleri gerektiğini bildirdi.

Kayıt yenileme zorunluluğu ve son tarih

Bircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelecek yıl yapılacak hac başvurularının son başvuru tarihinin 5 Eylül olduğunu belirtti. Bircan, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu sene de geçen sene olduğu gibi otomatik yenileme yapılmayacağını vurguladı ve vatandaşların bu hususa özellikle dikkat etmelerini istedi.

Bircan, daha önceki yıllarda hac kaydı bulunanların haklarını koruyabilmeleri ve mağduriyet yaşamamaları için kayıtlarını 5 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden veya il ve ilçe müftülükleri vasıtasıyla yenilemelerinin son derece önemli olduğunu ifade etti. Aksi halde hak kaybı yaşanması durumunda vatandaşların 2026 haccına gidemeyebilecekleri uyarısında bulundu.

Kontenjan, hizmet ve konaklama bilgileri

Her yıl ülke nüfusunun güncel sayısını Suudi Arabistan makamlarına ilettiklerini söyleyen Bircan, hac kotasının artmasını ümit ettiklerini kaydetti. Bircan ayrıca, 2025 haccında Türkiye'nin birçok kategoride birinci olduğunu hatırlatarak, 2026'da da vatandaşlara en kaliteli hizmeti sunmak için ekiplerin gece gündüz çalışacağını belirtti.

Hacı adaylarının konaklama tercihine dikkat etmesi gerektiğini belirten Bircan, iki konaklama türü olduğuna değindi: normal konaklama ve yakın mesafe konaklama. Yakın mesafe konaklamanın Mekke-i Mükerreme'de Kabe'ye yakın otelleri ifade ettiğini, normal konaklamada ise otellerden Kabe-i Muazzama'ya otobüslerle ring sistemi uygulandığını anlattı. Bu tercihlerin seyahat planı ve ulaşım kolaylığı açısından önemli olduğuna dikkat çekti.

Bircan, ayrıca vatandaşların iletişim bilgilerini güncellemelerinin önemine vurgu yaparak, hac kura sonuçlarının çekilmesinin ardından sonuçların SMS ile duyurulacağını ve bu nedenle vatandaşların telefon numaralarını ve e-Devlet bilgilerini eksiksiz doldurmaları gerektiğini söyledi. Kayıt yenileme yapılmaması halinde 2026 haccına katılım hakkının kaybedilebileceğini bir kez daha hatırlattı.

Remzi Bircan'ın açıklamaları, hac ve umre hizmetlerine ilişkin yeni kararlar çerçevesinde yapılacak düzenlemeler ve başvuru süreçlerine dair kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçlıyor.

Önceki yıllardan hac kaydı olanların 2026 yılı hac kurasına katılabilmeleri için hac kayıt yenileme ve güncelleme işlemlerini yapmaları gerekiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan (fotoğrafta), AA muhabirine konuya ilişkin açıklama yaptı.

