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Diyanet ve Türkiye İlahiyatlar Derneği Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Diyanet ve TÜİD işbirliği protokolü, ilahiyat öğrencilerine destek amacıyla imzalandı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 17:31
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 17:31
Diyanet ve Türkiye İlahiyatlar Derneği Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Diyanet ve Türkiye İlahiyatlar Derneği İşbirliği Protokolü İmzalandı

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye İlahiyatlar Derneği (TÜİD) arasında gerçekleştirilen işbirliği protokolü, ilahiyat eğitiminin güçlendirilmesi amacıyla imzalandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasına göre, imza töreni Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi ve TÜİD Başkanı Mehmet Salih Turan katılımıyla gerçekleştirildi.

İlahiyat Öğrencilerine Destek Vurgusu

Törende konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ilahiyat öğrencilerinin yetiştirilmesine verdikleri önem üzerinde durdu. Erbaş, "Zamanın gerekliliklerine cevap verebilen, mihrabı, minberi ve kürsüyü en iyi şekilde temsil eden öğrenciler yetiştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Önemli Ders Programları

Erbaş, ilahiyat fakültelerinden mezun olan öğrencilerin gelecekte Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev alabileceğini vurguladı. Ayrıca, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Seçmeli Kur'an dersleri gibi önemli derslerin, ilahiyat fakültelerinden yetişen öğretmenler tarafından öğretilmesi gerektiğini belirtti.

İlahiyat Yıldızları Ödülleri Programı

Başkan Erbaş, TÜİD'in bu yıl düzenleyeceği "Nübüvvetin Işığında Peygamberimin İzinde Kitap Okuma Yarışması"nı önemli bir etkinlik olarak gördüğünü ifade etti. İlahiyat öğrencilerinin daha donanımlı bir şekilde yetişmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı olarak destek vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Bu protokol, ilahiyat alanındaki eğitim ve öğretim kalitesinin artırılması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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