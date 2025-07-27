Diyarbakır 1. Sanayi Sitesi'nde Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Ediyor

Diyarbakır'da, 1. Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor.

Merkez Yenişehir ilçesindeki 3 katlı mobilya boyama atölyesinin son katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

Yangın ihbarının alınmasının ardından, bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun bir çaba harcıyor.

Olayla ilgili daha fazla bilgi edinmek için gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.

Diyarbakır'da 1. Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Diyarbakır'da 1. Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor.