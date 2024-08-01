Diyarbakır 2. Sanayi Sitesi'nde Yangın Çıktı

Diyarbakır 2. Sanayi Sitesi'nde Yangın Olayı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan 2. Sanayi Sitesi'nde, 4 iş yerinde etkili olan bir yangın çıktı.

Yangının Nedenleri ve İlk Müdahele

Yangın, madeni yağ ve oto yedek parçası satan bir dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Kısa süre içinde büyüyerek 3 iş yerine daha sıçradı. Olayın ardından, yöneticilerin derhal itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine bölgeye yardımcı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin Çalışmaları Devam Ediyor

Olay yerine ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun gayret göstermektedir. Yangının daha fazla iş yerine zarar vermemesi için seferber olan ekipler, hızlı bir şekilde müdahale etmektedir.

Diyarbakır'da 2. Sanayi Sitesi'ndeki 4 iş yerinde etkili olan yangına müdahale ediliyor.

Diyarbakır'da 2. Sanayi Sitesi'ndeki 4 iş yerinde etkili olan yangına müdahale ediliyor.

Diyarbakır'da 2. Sanayi Sitesi'ndeki 4 iş yerinde etkili olan yangına müdahale ediliyor.

Diyarbakır'da 2. Sanayi Sitesi'ndeki 4 iş yerinde etkili olan yangına müdahale ediliyor.

Diyarbakır'da 2. Sanayi Sitesi'ndeki 4 iş yerinde etkili olan yangına müdahale ediliyor.

Diyarbakır'da 2. Sanayi Sitesi'ndeki 4 iş yerinde etkili olan yangına müdahale ediliyor.

Diyarbakır'da 2. Sanayi Sitesi'ndeki 4 iş yerinde etkili olan yangına müdahale ediliyor.

Diyarbakır'da 2. Sanayi Sitesi'ndeki 4 iş yerinde etkili olan yangına müdahale ediliyor.

Diyarbakır'da 2. Sanayi Sitesi'ndeki 4 iş yerinde etkili olan yangına müdahale ediliyor.

Diyarbakır'da 2. Sanayi Sitesi'ndeki 4 iş yerinde etkili olan yangına müdahale ediliyor.

Diyarbakır'da 2. Sanayi Sitesi'ndeki 4 iş yerinde etkili olan yangına müdahale ediliyor.

Diyarbakır'da 2. Sanayi Sitesi'ndeki 4 iş yerinde etkili olan yangına müdahale ediliyor.