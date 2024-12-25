Diyarbakır Anneleri Evlat Nöbetinde Mücadeleye Devam Ediyor

Diyarbakır anneleri, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için başlattıkları evlat nöbetini kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor. Aileler, 3 Eylül 2019 tarihinde HDP il binası önünde başlattıkları oturma eylemini 1941'inci gününde gerçekleştiriyor.

Anneler ve babalar, ellerindeki çocuklarının fotoğraflarıyla birlikte eski HDP il binası önünde haykırıyor: "Evlatlarımızı istiyoruz!". Bu çığlık, sadece bir anne ve babanın değil, tüm toplumun acısını yansıtıyor.

Oturma eylemi sırasında, "Teröre Karşı Tek Ses, Tek Nefes Programı" çerçevesinde Grup Tillo tarafından bir müzik dinletisi gerçekleştirildi. Programa katılan aileler, Türkçe, Kürtçe ve Arapça eserlerle duygusal anlar yaşadılar. Özellikle bazı annelerin gözyaşları, yaşanan acının derinliğini gösterdi.

Etkinlikte ayrıca mevlit okutularak dualar edildi. Programa, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, çeşitli siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Dayanışmanın ve umudun simgesi haline gelen bu eylem, Diyarbakır annelerinin kararlı duruşlarını pekiştiriyor.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor. Ailelerin oturma eylemi yaptığı alanda "Teröre Karşı Tek Ses, Tek Nefes Programı" kapsamında Grup Tillo müzik dinletisi sundu.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor. Ailelerin oturma eylemi yaptığı alanda "Teröre Karşı Tek Ses, Tek Nefes Programı" kapsamında Grup Tillo müzik dinletisi sundu.