Diyarbakır Anneleri, Evlatları İçin Nöbete Devam Ediyor

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan anneler, evlatlarına kavuşma umuduyla mücadelelerini sürdürüyor. 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlayan eylem, 2118'inci gününde devam ediyor.

Oğlunu bekleyen annelerden Bedriye Uslu, yaşadığı zorlukları dile getirdi. Oğlu Mahmut'a kavuşma umuduyla eyleme devam ettiğini belirten Uslu, "Bugün karne günü. Oğlumun hayali Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olmaktı. Oğlum okul birincisiydi," dedi.

Uslu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Rabb'im hiçbir anneyi evlatla sınamasın. Evlat sınavı çok zor. Gecem ve gündüzüm yok. Mahmut'um gelecek, kapı çalacak diye bekliyorum. Gözüm hep onun yolunda. Bu çadır burada olana kadar mücadelemden vazgeçmeyeceğim. Pes etmeyeceğim. Oğlumu almadan buradan ayrılmayacağım."

Baba Nihat Aydın da oğlu Mehmet'e kavuşmak için yıllardır mücadele ettiğini dile getirerek, "Acılarımız çok büyük. Kar, kış, yaz demeden evlatlarımız için eylemlerimize devam ediyoruz," ifadelerini kullandı. Aydın, "Çocuğumun peşini hiçbir zaman bırakmadım, bırakmayacağım da. Sonuna kadar devam ediyoruz," dedi.

Aydın, oğlunun karnesini almış olması gerektiğini vurgulayarak, "Geleceğimizi elimizden aldılar. İnsan evladını dünyaya değişmez," diyerek acısını paylaştı.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak için nöbeti sürdürüyor.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak için nöbeti sürdürüyor.