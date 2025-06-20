DOLAR
39,61 0,14%
EURO
45,73 0,67%
ALTIN
4.277,13 0,19%
BITCOIN
4.192.136,09 -1,54%

Diyarbakır Anneleri, Evlatları İçin Nöbete Devam Ediyor

Diyarbakır anneleri, PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak için 2118 gündür eylemde. Anneler umutla mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 13:07
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 13:41
Diyarbakır Anneleri, Evlatları İçin Nöbete Devam Ediyor

Diyarbakır Anneleri, Evlatları İçin Nöbete Devam Ediyor

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan anneler, evlatlarına kavuşma umuduyla mücadelelerini sürdürüyor. 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlayan eylem, 2118'inci gününde devam ediyor.

Oğlunu bekleyen annelerden Bedriye Uslu, yaşadığı zorlukları dile getirdi. Oğlu Mahmut'a kavuşma umuduyla eyleme devam ettiğini belirten Uslu, "Bugün karne günü. Oğlumun hayali Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olmaktı. Oğlum okul birincisiydi," dedi.

Uslu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Rabb'im hiçbir anneyi evlatla sınamasın. Evlat sınavı çok zor. Gecem ve gündüzüm yok. Mahmut'um gelecek, kapı çalacak diye bekliyorum. Gözüm hep onun yolunda. Bu çadır burada olana kadar mücadelemden vazgeçmeyeceğim. Pes etmeyeceğim. Oğlumu almadan buradan ayrılmayacağım."

Baba Nihat Aydın da oğlu Mehmet'e kavuşmak için yıllardır mücadele ettiğini dile getirerek, "Acılarımız çok büyük. Kar, kış, yaz demeden evlatlarımız için eylemlerimize devam ediyoruz," ifadelerini kullandı. Aydın, "Çocuğumun peşini hiçbir zaman bırakmadım, bırakmayacağım da. Sonuna kadar devam ediyoruz," dedi.

Aydın, oğlunun karnesini almış olması gerektiğini vurgulayarak, "Geleceğimizi elimizden aldılar. İnsan evladını dünyaya değişmez," diyerek acısını paylaştı.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri...

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak için nöbeti sürdürüyor.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri...

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak için nöbeti sürdürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum'da Halk Pazarı İle Fiyatlar Çakıldı!

2025 ÖTV Muafiyeti: Şartlar ve Limitler Değişti

TAB Gıda'dan 5 Bin Yeni İstihdam Müjdesi!

Ziraat Bankası'ndan HGS Etiketi alana %50 İade Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Kınık'ta Orman Yangınına Hızla Müdahale
2
AK Parti'li Gökçek, ABB'nin Su Tarifelerine Dava Açtı
3
Yalova'da Koruma Altına Alınan 3 Kirpi Yavrusuna Özel Bakım
4
Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Bayburt YEDAM'ı Ziyaret Etti
5
Sancaktepe'de Tır ve Kamyon Arasında Kalan Araçta İki Yaralı
6
Samsun ve Çevre İllerde Karne Törenleri Coşkuyla Gerçekleşti

Fethiye'de Atık Yağınızı Getirin, 250 TL Hediye Çeki Kazanın!

İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa'da Devlet Desteği: 40.000 TL Tek Seferde Verilecek

Şanlıurfa'da Bedava Dağıtım Başladı! Evlere kadar ulaşıyor

Ziraat Bankası'ndan HGS Etiketi alana %50 İade Müjdesi

Erzurum'da Halk Pazarı İle Fiyatlar Çakıldı!

Yüzyılın Şoku: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

Türkiye Genelinde Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti!

TAB Gıda'dan 5 Bin Yeni İstihdam Müjdesi!

Denizli'de Ücretsiz Spor Okulları Yaz Dönemine Hazır!

2025 ÖTV Muafiyeti: Şartlar ve Limitler Değişti

Sağlık Ocaklarından Artık Paralı Rapor Başvurusu

Coca-Cola'nın Topo Chico Maden Suyu Ürünlerinde Bakteri Tehlikesi!