Diyarbakır Anneleri Evlatlarına Kavuşmak İçin Kararlı: 2165 Gün Boyunca Eylem Sürüyor

Diyarbakır Anneleri, Evlat Nöbetini Sürdürüyor

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin yürüttüğü eylem, 2165'inci gününde devam ediyor. Anne Güzide Demir, evladını istemeden oradan ayrılmayacaklarını vurguladı.

“Çocuklarımızı Almadan Buradan Gitmeyeceğiz”

HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelerden biri olan Güzide Demir, 10 yıldır evladından ayrı olduğunu belirtti. “Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Oğlumu bana versinler. Oğlum, az da olsa benimle konuş. Seni çok özlemişim,” dedi.

Mevlüde Üçdağ: “Evladımın Özlemini Çekiyorum”

Diğer bir anne, Mevlüde Üçdağ ise oğlu Ramazan için yaptığı eylemde, 6 yıldır evlat mücadelesi sürdürdüğünü dile getirdi. “11 yıldır evladımdan ayrıyım. Evladıma hasret kaldım. Gel artık bu hasretlik bitsin. Burada uzun süredir evlatlarını bekleyen aileler var,” ifadelerini kullandı.

Güvenlik Güçlerine Teslim Ol Çıkrılıyor

Üçdağ, oğlu için güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunarak, “Oğlum seni çok özledim, gel evine, burada güzel bir hayat seni bekliyor,” ifadeleriyle duygularını paylaştı.

Bu dokunaklı eylem, Diyarbakır annelerinin kararlılığını ve evlat hasretini gözler önüne sererken, toplumda büyük bir yankı uyandırmaya devam ediyor.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini sürdürüyor.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini sürdürüyor.