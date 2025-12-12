Diyarbakır annelerinden heyet talebi: 'Terörsüz Türkiye' heyetine çağrı

Diyarbakır annelerinden 'Terörsüz Türkiye' heyetine çağrı

Eski HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi 3 Eylül 2019'dan beri sürüyor

Eski HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, Terörsüz Türkiye sürecinde oluşturulan heyetin kendilerini de dinlemesini talep etti.

3 Eylül 2019 tarihinden beri binanın önünde nöbet tutan aileler, çocuklarına kavuşmak için bekleyişini sürdürüyor.

Süleyman Aydın — oğlu Özkan Aydın için 7 yıldır evlat nöbeti tutan baba — duygularını şöyle dile getirdi: "Bu süreçte ‘Terörsüz Türkiye’ başladı. Heyet İmralı’ya kadar gitti. Biz heyetin buraya da gelmesini istiyoruz. Evlat acısı çok zordur. Benim oğlum Özkan daha 15 yaşında okul dönüşü evladım kandırılıp terör örgütüne gönderiliyor. Benim gibi nice anne, babalar Türkiye’nin dört bir yanında herkes buradan evlatlarını istiyor. Heyetin bizi dinlemesini istiyoruz. Terör örgütü PKK da samimiyse evlatlarımızı göndersinler. Biz evlatlarımızı istiyoruz. Gördünüz pandemide, yağmurda, karda, kışta bile biz burada evlat mücadelemize devam ettik. Biz burada sonuna kadar mücadelemize devam ediyoruz. İnşallah bizim bu mücadelemiz terör örgütü PKK’nın da yıkılışı olacak".

Nihat Aydın, oğlu Mehmet Aydın için 7 yıldır eski HDP İl binası önünde beklediğini belirterek, "Terörsüz Türkiye kapsamında isterdik ki bir heyet buraya da gelsin. Anne ve babalarda bir açıklama yapsaydılar. Bize hiçbir açıklama yapan olmadı. Eğer çocuklarımızda bizi görüp duyuyorsa gelsinler güvenlik güçlerimize teslim olsunlar" dedi.

Bedriye Uslu, oğlu Mahmut Uslu için umutlu olduklarını söyleyerek, "İnşallah tüm çocuklar evlerine dönecek bu çilemizde bitecek. Yağmur, çamur, kar, kış demeden her gün geliyoruz. İnşallah biz amacımıza ulaşacağız ve çocuklarımızı alacağız. Dört gözle çocuklarımızın yolunu bekliyoruz. Devletimiz güçlü bir devlettir. İnşallah çocuklarımız geri dönecek. Oğlum Mahmut’um sen beni görüyorsan, duyuyorsan geri dön. Gel asker, polisimize teslim ol. Eve gel oğlum" ifadelerini kullandı.

