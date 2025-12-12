DOLAR
Diyarbakır Çınar’da Sokak Hayvanlarına 4 bin 500 Kuduz Aşısı Uygulandı

Çınar Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 4 bin 500 oral kuduz aşısı ile sokak hayvanlarını aşılayarak hayvan ve toplum sağlığını korumaya yönelik çalışma yürüttü.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 15:54
Diyarbakır Çınar'da Sokak Hayvanlarına 4 bin 500 Kuduz Aşısı Uygulandı

Diyarbakır Çınar’da Sokak Hayvanlarına Kuduz Aşısı Uygulandı

Çınar Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner ekipleri, ilçe genelinde sokak ve başıboş hayvanlara kuduz aşısı uygulayarak hem hayvanları hem de toplum sağlığını koruma adına önemli bir çalışma gerçekleştirdi.

Program Kapsamı ve Sağlanan Aşı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bakanlıkça kuduz hastalığının eradikasyonu amacıyla yürütülen "Türkiye’de Köpeklerin Kuduza Karşı Oral Yolla Aşılanması" Programı kapsamında müdürlüğe 4 bin 500 adet oral kuduz aşısı teslim edildiği belirtildi.

Aşılama Çalışmalarının Seyri

Açıklamada, il-ilçe müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan veteriner hekim ile veteriner sağlık tekniker/teknisyenler tarafından belirtilen takvim doğrultusunda, hastalık bakımından riskli görülen bölgelerde aşılama çalışmalarının aralıksız devam ettiği vurgulandı.

