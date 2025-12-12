Diyarbakır’da 12.12 Bingöllüler Günü Coşkusu

Diyarbakır’da 12.12 Bingöllüler Günü Coşkuyla Kutlandı

Bingöl Kültür Şöleni Final Okulları Yerleşkesinde Gerçekleştirildi

Diyarbakır’da 12.12 Bingöllüler Günü, düzenlenen bir şölenle kutlandı. Etkinlik, Diyarbakır Final Okulları yerleşkesinde gerçekleştirilen Bingöl Kültür Şöleni kapsamında kentte bulunan Bingöllülerin davet edilmesiyle yapıldı.

Program boyunca Bingöl yöresine ait lezzetler katılımcılara ikram edildi ve geleneksel oyunlar oynandı. Katılımcılar hem kültürel mirası deneyimledi hem de bir araya gelmenin keyfini yaşadı.

Diyarbakır Final Okulları kurucusu Şahin Otu programda yaptığı konuşmada, eğitim kurumları olarak Diyarbakır’ın çevresindeki komşu illerin kültürlerini tanıtmayı ve burada yaşayan hemşehrileri bir araya getirmeyi amaçladıklarını belirtti. Otu, daha önce Elazığ Kültür Şenliğini düzenlediklerini anımsattı ve sözlerine şöyle devam etti:

Bugün de 12.12. 2025 tarihi Bingöllüler Günü. Bugün de Diyarbakır’da yaşayan bütün Bingöllüleri bir araya getirdik. İstedik ki Bingöllümüzü tanıtalım. Bingöllün kültürü, folkloru, yemeği, örf, adetini bir araya getirelim dedik. Bugün toplanmamızın amacı bu. Özelikle bu şenliğe emek veren, katkı sunan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum dedi.

