DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,16 -0,02%
ALTIN
5.902,59 -0,86%
BITCOIN
3.843.984,64 1,64%

Diyarbakır’da 12.12 Bingöllüler Günü Coşkusu

Diyarbakır Final Okulları'nda düzenlenen Bingöl Kültür Şöleni ile 12.12 Bingöllüler Günü kutlandı; yöresel lezzetler, oyunlar ve Şahin Otu'nun konuşması öne çıktı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 23:13
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 23:13
Diyarbakır’da 12.12 Bingöllüler Günü Coşkusu

Diyarbakır’da 12.12 Bingöllüler Günü Coşkuyla Kutlandı

Bingöl Kültür Şöleni Final Okulları Yerleşkesinde Gerçekleştirildi

Diyarbakır’da 12.12 Bingöllüler Günü, düzenlenen bir şölenle kutlandı. Etkinlik, Diyarbakır Final Okulları yerleşkesinde gerçekleştirilen Bingöl Kültür Şöleni kapsamında kentte bulunan Bingöllülerin davet edilmesiyle yapıldı.

Program boyunca Bingöl yöresine ait lezzetler katılımcılara ikram edildi ve geleneksel oyunlar oynandı. Katılımcılar hem kültürel mirası deneyimledi hem de bir araya gelmenin keyfini yaşadı.

Diyarbakır Final Okulları kurucusu Şahin Otu programda yaptığı konuşmada, eğitim kurumları olarak Diyarbakır’ın çevresindeki komşu illerin kültürlerini tanıtmayı ve burada yaşayan hemşehrileri bir araya getirmeyi amaçladıklarını belirtti. Otu, daha önce Elazığ Kültür Şenliğini düzenlediklerini anımsattı ve sözlerine şöyle devam etti:

Bugün de 12.12. 2025 tarihi Bingöllüler Günü. Bugün de Diyarbakır’da yaşayan bütün Bingöllüleri bir araya getirdik. İstedik ki Bingöllümüzü tanıtalım. Bingöllün kültürü, folkloru, yemeği, örf, adetini bir araya getirelim dedik. Bugün toplanmamızın amacı bu. Özelikle bu şenliğe emek veren, katkı sunan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum dedi.

DİYARBAKIR FİNAL OKULLARI, TARİH 12.12 OLUNCA DÜZENLEDİĞİ ŞÖLENLE "BİNGÖLLÜLER GÜNÜ’NÜ...

DİYARBAKIR FİNAL OKULLARI, TARİH 12.12 OLUNCA DÜZENLEDİĞİ ŞÖLENLE "BİNGÖLLÜLER GÜNÜ’NÜ KUTLADI.

DİYARBAKIR FİNAL OKULLARI, TARİH 12.12 OLUNCA DÜZENLEDİĞİ ŞÖLENLE "BİNGÖLLÜLER GÜNÜ’NÜ...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MB Başkanı Karahan’ın Annesi Op. Dr. Hatice Karahan Uşak’ta Defnedilecek
2
Erzurum'da 112 Ekiplerine Stres Yönetimi Eğitimi
3
Güllü’nün Ölümü: Kızı ve 4 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
4
Derince'de Yelken Kulübüne Kaçak Tekne Baskını: 2 Tekneye El Konuldu
5
Isparta Hisarardı'da Art Arda Köpek Ölümleri: Valilik İnceleme Başlattı
6
Diyarbakır'da Tekel Bayisine El Bombası Atıldı
7
Derince'de Kaçak Deniz Küreği Operasyonu: Yelken Kulübünde 2 Tekneye El

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?