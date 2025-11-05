Diyarbakır'da 200 binde 1 Morgagni hernisi: 2 yaşındaki Tevab Aram sağlığına kavuştu

Diyarbakır'da 2 yaşındaki Tevab Aram, nadir görülen Morgagni diyafram fıtığı nedeniyle 2 yıl akciğer sorunu yaşadı; 1 saatlik laparoskopik ameliyatla sağlığına kavuştu.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 09:58
2 yaşındaki Tevab Aram Zengin, doğuştan gelen diyafram yırtığı nedeniyle bağırsakların göğüs boşluğuna çıkması sonucu akciğer sıkışması yaşadı. Morgagni hernisi olarak adlandırılan ve 200 binde bir görülen nadir tip tespit edilerek, 1 saatlik laparoskopik ameliyatla tedavi edildi.

Teşhis ve yönlendirme

Aram, sık tekrarlayan akciğer enfeksiyonları ve zatürre nedeniyle birçok hastaneye götürüldü. Aile, öneri üzerine Memorial Dicle Hastanesi ve Çocuk Cerrahı Op. Dr. Taner Kamacı'ya yönlendirildi. Kamacı yapılan tetkikler sonucu nadir görülen diyafram fıtığı tipini tespit etti.

Nadir teşhis: Morgagni hernisi

Op. Dr. Taner Kamacı, teşhisi ve hastalığın özelliklerini şöyle aktardı: "Bu hastamızın özelliği diyafram fıtıklarının en nadir görülen tipi. Morgagni hernisi dediğimiz özel bir tip. Yaklaşık 200 bin doğumda bir görünen nadir vaka. Türkiye’de geçen sene 937 bin bebek doğmuş. Düşünün bu şekilde Türkiye’de sadece 5 hasta doğuyor bir yıl içinde. Akciğer filmleri ve tomografisiyle teşhisini koyduk"

Ameliyat ve iyileşme

Kamacı ameliyat sürecini anlattı: "Ameliyatta göğüs boşluğuna çıkan bağırsakları karnın içine geri indirdik. Diyaframda olan yırtığı ya da fıtık kısmını dikerek kapalı yöntemle kapatıyoruz. Yaklaşık 1 saat süren bir ameliyatla hastamızı tedavi ettik. Bir sonraki gün de hastamızı taburcu ederek evine gönderdik. Bugün hastamızın kontrolünü yapıyoruz. Kontrolünde de her şey yolunda görünüyor. Fıtığında her hangi bir sıkıntı yok. Bundan sonra akciğer enfeksiyonu geçirmeden tamamen normal hayatına dönecek"

Kapalı laparoskopik yöntemle gerçekleştirilen operasyonla bağırsaklar karın içine yerleştirildi, diyaframdaki yırtık onarıldı ve hasta bir gün sonra taburcu edildi.

Ailenin açıklaması

Anne Ruhcan Zengin, süreci şöyle anlattı: "Onunla uğraşıyorduk, bu hastalıktan bir bilgimiz yoktu. Hastane hastane gezdiriyorduk. Tabii karaciğer üstünde durmuştuk. Başka bir hastanede hocamız onu görünce bizi Tamer hocaya yönlendirdi. Taner hoca da çok ilgilendi. Çok teşekkür ediyoruz. Şu an çok şükür, çok iyi"

