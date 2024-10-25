Diyarbakır'da 53 Yıl 8 Ay Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Diyarbakır'da Hükümlü Yakalandı

Diyarbakır'da, hakkında 53 yıl 8 ay hapis cezası bulunan bir hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Valilik Açıklaması

Diyarbakır Valiliği'nden gelen bilgilere göre, Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen çalışmalarda, aranan hükümlülerin tespit edilmesine yönelik operasyonlar devam ediyor.

Hükümlünün Kimliği ve Suçları

Yapılan çalışmalar sonucunda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" gibi birçok suç kaydı bulunan M.B. isimli hükümlü, Kayapınar ilçesinin Huzurevleri Mahallesi'nde düzenlenen bir operasyonda yakalandı. M.B.'nin toplamda 19 ayrı suç kaydı olduğu ve 53 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasına sahip olduğu bildirildi.

Cezaevine Teslim Edildi

Yakalanan hükümlü, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'da hakkında 53 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.