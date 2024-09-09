Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran'ın Cenazesi Ailesine Teslim Edildi

Diyarbakır'da Narin Güran'ın Cenazesi Yakınlarına Teslim Edildi

Diyarbakır'da ölü olarak bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin'in cesedine, Eğertutmaz Deresi'nde ulaşıldı.

Ölüm Soruşturması Sürüyor

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Narin'in kaybolduğu tarihten bu yana çeşitli arama çalışmaları gerçekleştirilmişti. Olayla ilgili olarak, amcası S.G. dahil olmak üzere 24 kişi gözaltına alındı. S.G. 2 Eylül'de tutuklandı.

Vali Zorluoğlu'ndan Açıklama

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu yer hakkında bilgi verdi. Zorluoğlu, 'İlk bulgulara göre, Narin Güran'ın öldürüldükten sonra çuval içerisine konularak dere kenarına getirildiği, açık bir görüntü vermek için ağaç dalları ve taşlarla üzerinin kapatıldığı tespit edilmiştir.' dedi.

Narin Güran'ın cenazesinin, Tavşantepe Mahallesi'nde bugün defnedileceği bildirildi. Olayın aydınlatılması için soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır'da ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Diyarbakır'da ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Diyarbakır'da ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Diyarbakır'da ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.