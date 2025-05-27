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Diyarbakır'da 9 Ay Sonra Bulunan Kaçak Buzağı Sahibine Teslim Edildi

Diyarbakır'da eylül ayında ahırdan kaçan buzağı, 9 ay sonra 5 km uzakta bulundu ve sahibine iade edildi.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 14:36
Diyarbakır'da 9 Ay Sonra Bulunan Kaçak Buzağı Sahibine Teslim Edildi

Diyarbakır'da Kaçan Buzağı 9 Ay Sonra Bulundu

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesine bağlı Erimli Mahallesi'nde, 3 aylık buzağı geçen yıl eylül ayında ahırdan kaçtı. Sahibi Sıdıka Kut (85) tarafından sürekli aranan buzağı, yabanileşmesi nedeniyle tespit edilmesine rağmen yakalanamadı.

Buzağı Güzelköy Mahallesi'nde Bulundu

Yaklaşık 9 ay sonra, kaybolduğu mahalleden 5 kilometre uzaklıktaki kırsal Güzelköy Mahallesi'nde bir **ahırda** görülen buzağı, bir besici tarafından fark edildi. Buzağının, yabanileştiği için insanlardan kaçarak hayvan sürülerine katıldığı öğrenildi.

Yakalama Süreci

Erimli Mahallesi sakinleri, besicinin haber vermesi üzerine durumu değerlendirerek buzağıyı yakalamaya çalıştı. İğne ile uyuşturulup pikap ile getirilen buzağı, nihayetinde sahibine teslim edildi. Ancak, buzağının bu uzun zaman diliminde yem yemediği ve insanlara yaklaşmadığı kaydedildi.

Sıdıka Kut'un yeğeni Şaban Kut, buzağının kaçmasına ve yabanileşmesine ilişkin, "Uğraşlarımıza rağmen yakalayamadık. Onunla kimse yanına yaklaşamıyor," dedi. Mahalle sakinlerinden Ramazan Kaya da, çok zor bir süreç yaşadıklarını ifade ederek, "Güzelköy Mahallesi'ne kaçtıktan sonra oradaki hayvanlarla bir araya gelerek ahıra girdi. Uyuşturma işlemi kolay olmadı," şeklinde konuştu.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde ahırdan kaçan buzağı yaklaşık 9 ay sonra bulunarak sahibine...

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde ahırdan kaçan buzağı yaklaşık 9 ay sonra bulunarak sahibine teslim edildi.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde ahırdan kaçan buzağı yaklaşık 9 ay sonra bulunarak sahibine...

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde ahırdan kaçan buzağı yaklaşık 9 ay sonra bulunarak sahibine teslim edildi.

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