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Diyarbakır'da AK Parti Yenişehir İlçe Kongresi Gerçekleştirildi

Çalışma Bakanı Işıkhan, Diyarbakır'daki AK Parti kongresinde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 17:56
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 18:00
Diyarbakır'da AK Parti Yenişehir İlçe Kongresi Gerçekleştirildi

Diyarbakır'da Önemli Açıklamalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Diyarbakır'da düzenlenen AK Parti Yenişehir İlçe Kongresi'nde ifade ettiği görüşlerle dikkat çekti. Işıkhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bölgeye yapacağı ziyaretlerle ilgili eleştirilerde bulundu.

Geçmişle Yüzleşme

Işıkhan, "Geçtiğimiz gün bir Genel Başkan 'Diyarbakır'a, Batman'a, Mardin'e gideceğiz' diye Meclis'ten bir çıkış yaptı. Yaptığı açıklamanın sözü de özü de fecaat. Biz AK Parti olarak kurulduğumuz günden beri buradayız, bu topraklardayız. Oysa CHP yıllarca bu bölgeyi adeta yok saydı, görmezden geldi" diyerek eleştirilerini sıraladı.

Diyarbakır'ın Önemi

Bakan Işıkhan, Diyarbakır'ın medeniyet ve kardeşliğin önemli sembollerinden biri olduğuna dikkat çekti. "Diyarbakır, tarih boyunca medeniyetlerin beşiği olmuştur. Terör yüzünden bu coğrafyanın potansiyeli yıllarca kayboldu" dedi.

Terörle Mücadele ve Yatırımlar

İş insanları ve bölge halkı için yapılan yatırımların önemine vurgu yapan Işıkhan, "Terörle mücadelede attığımız adımlar, sadece Diyarbakır'ın değil, tüm Güneydoğu Anadolu'nun geleceğini güvence altına aldı" ifadelerini kullandı.

Hedefler ve Çalışmalar

İş insanlarını desteklemeye devam edeceklerini belirten Işıkhan, "Davalarımız memleket, birlik ve beraberlik davasıdır. Tüm teşkilat mensupları ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Sonuçlar ve Yeni Yönetim

Kongrede AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, Türkiye'nin son 22 yıldaki gelişmelerini özetleyerek partisinin hedeflerinin geniş kapsamlı olduğunu vurguladı. Tek adaylı kongrede mevcut başkan Ender Karahan yeniden göreve seçildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sağda), Diyarbakır'daki temasları kapsamında...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sağda), Diyarbakır'daki temasları kapsamında merkez Yenişehir ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen AK Parti Yenişehir 6. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sağda), Diyarbakır'daki temasları kapsamında...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sağda), Diyarbakır'daki temasları kapsamında merkez Yenişehir ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen AK Parti Yenişehir 6. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sağda), Diyarbakır'daki temasları kapsamında...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sağda), Diyarbakır'daki temasları kapsamında merkez Yenişehir ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen AK Parti Yenişehir 6. Olağan Kongresi'ne katıldı.

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