Diyarbakır'da ambulans helikopterle kalp krizi hastası sevk edildi

Müdahale ve sevk süreci

Çermik ilçesinde rahatsızlanan 81 yaşındaki Remzi Kaplan, yakınları tarafından Çermik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede yapılan tetkiklerde kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaplan'ın ileri tedavi için Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verildi.

İlçeden ambulans helikopterle alınan Kaplan, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ek Binası'ndaki helikopter pistine getirildi.

Kaplan, burada hazır bekletilen ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kalp krizi geçiren kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.