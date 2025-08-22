DOLAR
Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 5 yaralı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı; 3 şüpheli gözaltında.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 17:14
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 17:14
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde, kırsal Güvercinlik Mahallesi Çatalca Boğaz Küme Evleri'nde iki aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı tartışması silahlı kavgaya dönüştü.

Kavganın seyri

Olayda, tarafların arasında başlayan tartışmanın ardından silahlarla açılan ateş sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Can kaybı ve yaralananlar

Kavgada açılan ateş sonucu M.Ş. (46), M.A.Ş. (23), A.Ş., H.Ş., S.Ş. ve M.Ş. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen M.Ş. hayatını kaybetti; M.A.Ş.'nin durumu ağır olduğu öğrenildi.

Soruşturma ve arama çalışmaları

Olayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sulama barajında, bomba arama köpeği "Yumru" ise köy çevresinde arama çalışması yürüttü.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

