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Diyarbakır'da Bayramlaşma Programı Düzenlendi, Vali Murat Zorluoğlu'ndan Taziyeler

Diyarbakır'da bayramlaşma programında konuşan Vali Zorluoğlu, yangında hayatını kaybedenleri anarak buruk bir bayram mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 06.06.2025 21:36
Güncelleme Tarihi: 06.06.2025 21:36
Diyarbakır'da Bayramlaşma Programı Düzenlendi, Vali Murat Zorluoğlu'ndan Taziyeler

Diyarbakır'da Bayramlaşma Programı Gerçekleşti

Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programı, merkez Sur ilçesindeki İçkale Müze Kompleksi bahçesinde gerçekleştirildi. Programda, Vali Murat Zorluoğlu, bayram günlerinin özel günler olduğunu belirtti.

Buruk Bayram Mesajı

Zorluoğlu, bayramda daha neşeli ve keyifli etkinlikler planladıklarını ancak bir gün önce, 13 katlı bir apartmanda meydana gelen yangında anne ve 3 çocuğunun hayatını kaybettiğini hatırlattı. Vali Zorluoğlu, "Elbette çok vahim bir hadiseydi, hepimizi çok etkiledi. Diyarbakır olarak bayrama çok buruk ve hüzünlü şekilde girdik. Allah, şehrimizi ve ülkemizi bu tür musibetlerden muhafaza eylesin," ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye Vurgusu

Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker de programda bir konuşma yaptı. Eker, tüm İslam âleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederken, Gazze'deki Müslümanlara yönelik yaşanan vahşeti dile getirerek, "Gazze'dekilerin suçları Müslüman olmaktır, başka suçları yok. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabaları, gayretleri dünyada bir sese vesile oluyor," dedi.

Eker, Türkiye'de tüm insanların barış içinde yaşamasını dileyerek, "Cumhuriyet'in 2. yüzyılında Türkiye, meselelerini çözmüş olarak 'terörsüz Türkiye' hedefine ulaşmış olarak yol alacak," şeklinde konuştu.

Bayramlaşma Programı Sonrası Bir Araya Geldiler

Konuşmaların ardından, Vali Zorluoğlu ve programa katılan diğer misafirler bayramlaşarak, bu özel günü birlikte paylaştılar. Programa; AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve diğer önemli isimler katıldı.

Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Merkez Sur ilçesindeki...

Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Merkez Sur ilçesindeki İçkale Müze Kompleksi bahçesinde düzenlenen programa, Vali Murat Zorluoğlu da katıldı.

Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Merkez Sur ilçesindeki...

Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Merkez Sur ilçesindeki İçkale Müze Kompleksi bahçesinde düzenlenen programa, Vali Murat Zorluoğlu da katıldı.

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