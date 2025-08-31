DOLAR
Diyarbakır'da Belediye Otobüsüyle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı; 13 yaşındaki V.A. yaşamını yitirdi, sürücü N.A. yaralandı ve gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 17:29
Diyarbakır'da Belediye Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı

Bağlar'da kavşakta meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde belediye otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

U.D. idaresindeki 21 BK 094 plakalı belediye otobüsü ile N.A.'nın (16) kullandığı 21 AGU 620 plakalı otomobil, Bağcılar Mahallesi'nde Siverek ve Avşin caddelerinin kesiştiği kavşakta çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki kuzeni V.A. (13) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan V.A., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan N.A., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

