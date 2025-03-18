Diyarbakır'da Bıçaklı Kavga: Bir Ölü, 7 Gözaltı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bıçaklı bir kavga sonucunda bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Oğlaklı Mahallesi TOKİ konutları mevkisinde, A.A. (67) ile imam nikahlı eşinin yeğenleri arasında, bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonucunda meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kavgada ağır yaralanan A.A., Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından E.V. (37), V.A. (26), L.İ. (54), G.İ. (35), R.İ. (53), G.V. (40) ve N.A. (28) isimli 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.