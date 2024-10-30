Diyarbakır'da Çarpıcı Kaza: Anne Hayatını Kaybetti, Çocuk Ağır Yaralı

Diyarbakır'da Üzücü Olay

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 35 yaşındaki Mizgin A., çöp kamyonunun çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan oğlu M. A. ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza Anı ve Detayları

Olay, Bağcılar Mahallesi Yenihal Caddesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Mizgin A. ile 5 yaşındaki oğlu M. A.'nın, sürücüsü henüz tespit edilemeyen belediyeye ait 07 AAC 841 plakalı çöp kamyonuna çarpmasıyla gerçekleşti.

Acil Yardım ve Müdahele

Kazanın ardından çevredekilerin 112 Acil Sağlık ekiplerine haber vermesi sonucu olay yerine gelen ekipler, anne Mizgin A.'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Ağır yaralı olan M. A. ise özel bir hastaneye sevk edildi.

Sürücü Gözaltında

Polis ekipleri, kazaya karışan çöp kamyonunun sürücüsünü gözaltına alarak inceleme başlattı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde çöp kamyonunun çarpması sonucu kadın hayatını kaybetti, çocuğu ise ağır yaralandı.