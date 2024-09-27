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Diyarbakır'da Çayönü Tepesi'ni Anlayan Sergi

Diyarbakır'da Çayönü Tepesi'nin 60 yıllık kazı sürecini yansıtan fotoğraf sergisi açıldı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 18:55
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 19:14
Diyarbakır'da Çayönü Tepesi'ni Anlayan Sergi

Diyarbakır'da "Çayönü Tepesi: 60 Yıl 60 An" Fotoğraf Sergisi Açıldı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, Çayönü Kazı Başkanlığı tarafından düzenlenen "Çayönü Tepesi: 60 yıl 60 an" adlı fotoğraf sergisi, Diyarbakır Müzesi bahçesinde ziyaretçilere kapılarını açtı. 1964 yılında başlayan ve günümüze dek kesintisiz devam eden Çayönü Tepesi arkeolojik kazı çalışmalarının tarihi anlarını yansıtan bu sergi, 60 yıllık bir sürecin fotoğrafları ile oluşturuldu.

Çayönü Kazıları ve Serginin Amacı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Müzecilik Bölümü Öğretim Üyesi ve aynı zamanda kazı başkanlığı görevini yürüten Doç. Dr. Savaş Sarıaltun, serginin açılışı ile ilgili olarak,"Çayönü kazılarının 60. yıl dönümü nedeniyle bu fotoğraf sergisini düzenledik. Amaçlarımızdan biri kazı sürecini en doğal haliyle sunmak oldu," şeklinde ifade etti.

Fotoğrafların Anlamı ve İçeriği

Doç. Dr. Sarıaltun, sergide yer alan fotoğrafların 1964 yılında ilk kazmanın vurulduğu andan başlayarak, bugüne kadar süregelen kazı aşamalarını yansıttığını açıkladı. "Bu sergiyi 60 yıllık dönemi temsil eden 60 fotoğrafla oluşturduk. Fotoğrafların çoğunda ekip üyeleri ve işçiler yer alıyor, bu da emek ve özverinin önemini vurguluyor," dedi. Sarıaltun, ayrıca sergiyle birlikte kullanılan aletleri de göstererek arkeolojinin dışında, çalışanların da hikayesine ışık tutmaya çalıştıklarını belirtti.

Sergi Süresi

Serginin 3 gün boyunca açık kalacağı duyuruldu. 1964'ten günümüze uzanan bu önemli naratif, tarih meraklıları ve arkeoloji tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Çayönü Kazı Başkanlığınca, 1964 yılında başlatılan ve günümüze...

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Çayönü Kazı Başkanlığınca, 1964 yılında başlatılan ve günümüze kadar aralıklarla devam eden Çayönü Tepesi arkeolojik kazı çalışmaları fotoğraflarının yer aldığı "Çayönü Tepesi: 60 yıl 60 an" fotoğraf sergisi merkez Sur ilçesindeki Diyarbakır Müzesi bahçesinde açıldı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Çayönü Kazı Başkanlığınca, 1964 yılında başlatılan ve günümüze...

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Çayönü Kazı Başkanlığınca, 1964 yılında başlatılan ve günümüze kadar aralıklarla devam eden Çayönü Tepesi arkeolojik kazı çalışmaları fotoğraflarının yer aldığı "Çayönü Tepesi: 60 yıl 60 an" fotoğraf sergisi merkez Sur ilçesindeki Diyarbakır Müzesi bahçesinde açıldı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Çayönü Kazı Başkanlığınca, 1964 yılında başlatılan ve günümüze...

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Çayönü Kazı Başkanlığınca, 1964 yılında başlatılan ve günümüze kadar aralıklarla devam eden Çayönü Tepesi arkeolojik kazı çalışmaları fotoğraflarının yer aldığı "Çayönü Tepesi: 60 yıl 60 an" fotoğraf sergisi merkez Sur ilçesindeki Diyarbakır Müzesi bahçesinde açıldı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Çayönü Kazı Başkanlığınca, 1964 yılında başlatılan ve günümüze...

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Çayönü Kazı Başkanlığınca, 1964 yılında başlatılan ve günümüze kadar aralıklarla devam eden Çayönü Tepesi arkeolojik kazı çalışmaları fotoğraflarının yer aldığı "Çayönü Tepesi: 60 yıl 60 an" fotoğraf sergisi merkez Sur ilçesindeki Diyarbakır Müzesi bahçesinde açıldı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Çayönü Kazı Başkanlığınca, 1964 yılında başlatılan ve günümüze...

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Çayönü Kazı Başkanlığınca, 1964 yılında başlatılan ve günümüze kadar aralıklarla devam eden Çayönü Tepesi arkeolojik kazı çalışmaları fotoğraflarının yer aldığı "Çayönü Tepesi: 60 yıl 60 an" fotoğraf sergisi merkez Sur ilçesindeki Diyarbakır Müzesi bahçesinde açıldı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Çayönü Kazı Başkanlığınca, 1964 yılında başlatılan ve günümüze...

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Çayönü Kazı Başkanlığınca, 1964 yılında başlatılan ve günümüze kadar aralıklarla devam eden Çayönü Tepesi arkeolojik kazı çalışmaları fotoğraflarının yer aldığı "Çayönü Tepesi: 60 yıl 60 an" fotoğraf sergisi merkez Sur ilçesindeki Diyarbakır Müzesi bahçesinde açıldı.

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