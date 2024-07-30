Diyarbakır'da Çıkan Silahlı Kavga: 1 Ölü, 8 Yaralı

Diyarbakır'da Silahlı Kavga Olayı
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki akraba aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavga sonucunda 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.
Olayın Detayları
Şehitlik Mahallesi Şehitlik Caddesi'nde gerçekleşen olay, aralarında daha önceden husumet bulunan iki ailenin tartışması sonucunda meydana geldi. Olay, kısa süre içinde taraflar arasında silahların, bıçakların ve sopaların kullanıldığı şiddetli bir kavgaya dönüştü.
Yaralılar ve Hastanelere Sevk
Kavga sırasında kadınların da yer aldığı ve toplamda 8 kişinin yaralandığı belirtildi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yaralılara müdahale ederek, onları kentteki hastanelere sevk etti.
Hayatını Kaybeden Yaralı
Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralılardan biri, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılardan 2'sinin durumu ise ağır olarak bildiriliyor.
Güvenlik Önlemleri
Polis ekipleri, olay yerinde ve hastane önlerinde güvenlik önlemlerini artırdı. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi.