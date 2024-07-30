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Diyarbakır'da Çıkan Silahlı Kavga: 1 Ölü, 8 Yaralı

Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 12:41
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 12:41
Diyarbakır'da Çıkan Silahlı Kavga: 1 Ölü, 8 Yaralı

Diyarbakır'da Silahlı Kavga Olayı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki akraba aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavga sonucunda 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Şehitlik Mahallesi Şehitlik Caddesi'nde gerçekleşen olay, aralarında daha önceden husumet bulunan iki ailenin tartışması sonucunda meydana geldi. Olay, kısa süre içinde taraflar arasında silahların, bıçakların ve sopaların kullanıldığı şiddetli bir kavgaya dönüştü.

Yaralılar ve Hastanelere Sevk

Kavga sırasında kadınların da yer aldığı ve toplamda 8 kişinin yaralandığı belirtildi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yaralılara müdahale ederek, onları kentteki hastanelere sevk etti.

Hayatını Kaybeden Yaralı

Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralılardan biri, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılardan 2'sinin durumu ise ağır olarak bildiriliyor.

Güvenlik Önlemleri

Polis ekipleri, olay yerinde ve hastane önlerinde güvenlik önlemlerini artırdı. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

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