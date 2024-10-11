Diyarbakır'da Cinsel Taciz Girişimi: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

Diyarbakır'da Cinsel Taciz Girişimi İddiası
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, bir 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir şüpheli hızla gözaltına alındı.
Olayın Detayları
Fırat Mahallesi Ayşenur Zarakolu Caddesi üzerinde gerçekleşen olay üzerine polis ekipleri olay yerine intikal etti. Gözaltına alınan şahsın, ismi H.T. olarak belirlendi. Taciz girişimi ihbarının ardından başlatılan operasyon, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerinin incelenmesi ile hız kazandı.
Şüphenin Yakalanması
Polis ekipleri, H.T.'yi saklandığı yerden başarılı bir şekilde tespit ederek gözaltına aldı. Şu anda H.T.'nin emniyet birimindeki işlemleri devam ediyor.