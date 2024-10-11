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Diyarbakır'da Cinsel Taciz Girişimi: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

Diyarbakır'da bir kız çocuğuna cinsel taciz girişiminde bulunduğu iddia edilen H.T. yakalandı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 22:40
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 22:40
Diyarbakır'da Cinsel Taciz Girişimi: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

Diyarbakır'da Cinsel Taciz Girişimi İddiası

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, bir 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir şüpheli hızla gözaltına alındı.

Olayın Detayları

Fırat Mahallesi Ayşenur Zarakolu Caddesi üzerinde gerçekleşen olay üzerine polis ekipleri olay yerine intikal etti. Gözaltına alınan şahsın, ismi H.T. olarak belirlendi. Taciz girişimi ihbarının ardından başlatılan operasyon, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerinin incelenmesi ile hız kazandı.

Şüphenin Yakalanması

Polis ekipleri, H.T.'yi saklandığı yerden başarılı bir şekilde tespit ederek gözaltına aldı. Şu anda H.T.'nin emniyet birimindeki işlemleri devam ediyor.

Bu tür olayların önlenmesi ve adaletin sağlanması konusunda toplumsal farkındalık artırılmalıdır.

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