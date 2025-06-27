Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 2024-2025 Mezuniyet Töreni Yapıldı

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen 2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, DÜ Spor Adası'nda gerçekleştirildi. Mezuniyet coşkusuyla dolu olan etkinlikte, öğrenciler kep attı.

Özgürlük Mesajları Gündem Oldu

Törende bazı öğrencilerin boyunlarında taşıdığı Filistin atkısı, etkinliğe damga vurdu. Öğrenciler, "Özgür Filistin" sloganları atarak, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekti. Törende yer alan pankartlarda, "Önce vicdan sonra diploma, sağlıklı bir dünya için ilk reçetemiz: Özgür Filistin" ve "Filistin bizim onurumuzdur" yazıları yer aldı.

Rektör Duygularını Paylaştı

DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, mezuniyetin kendisi için büyük bir onur ve mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti. Eronat, mezuniyetin sadece bir başarı değil, aynı zamanda insanlık için bir sorumluluk taşıdığını vurgulayarak, "Hepinizi sevgiyle, gururla ve büyük bir inançla uğurluyorum. Yolunuz açık, vicdanınız rehberiniz, başarınız daim olsun" dedi.

Bilgi ve Vicdan ile Donanmış Mezunlar

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sabahattin Ertuğrul da, mezun olan öğrencilerin sadece bilgi değil, aynı zamanda vicdanla donanmış bireyler olarak aralarından ayrıldıklarını söyledi. Ertuğrul, "Filistin'de yaşananlar karşısında sessiz kalmak, bilginin ruhunu kaybetmesidir" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Katılımcılar ve Destekçiler

Törene, DÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Aytaç Coşkun, Prof. Dr. Mehmet Siraç Özerdem ve Prof. Dr. Velat Şen, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan, DÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl, akademisyenler ve öğrencilerin aileleri katılım gösterdi.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi 2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi. Törene DÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Aytaç Coşkun, Prof. Dr. Mehmet Siraç Özerdem ve Prof. Dr. Velat Şen, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan, DÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl, akademisyenler ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi 2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi. Törene DÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Aytaç Coşkun, Prof. Dr. Mehmet Siraç Özerdem ve Prof. Dr. Velat Şen, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan, DÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl, akademisyenler ve öğrencilerin aileleri katıldı.