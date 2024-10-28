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Diyarbakır'da Dini Nikahlı Eşini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Diyarbakır'da silahlı saldırıda eşi Evin Demirtaş'ı öldüren Abdullah Ş. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 17:44
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 17:44
Diyarbakır'da Dini Nikahlı Eşini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Diyarbakır'da Kanlı Olay

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, dini nikahlı eşi Evin Demirtaş'ı silahla öldüren zanlı Abdullah Ş. yakalandı. Olay, Huzurevleri Mahallesi 9. Sokak'ta meydana geldi.

Olayın Detayları

22 Ekim tarihinde yaşanan hadisede, Evin Demirtaş silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Emniyet güçleri, olay sonrası Abdullah Ş.'yi gözaltına aldı.

Soruşturma ve Gelişmeler

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor. Abdullah Ş., emniyette sorgulanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Güvenlik Kamerası Kayıtları

Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, zanlının Evin Demirtaş'ı silahla kovaladığı anlar yer aldı.

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