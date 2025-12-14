Diyarbakır'da Drift Yapan Sürücüye 46 bin 392 lira Ceza, Ehliyete 2 Ay El Konuldu

Diyarbakır'da drift atan sürücüye ceza ve ehliyete el konuldu

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir caddede üst üste drift atan sürücünün görüntüleri yansıdı. Görüntülerin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti ve aracı aynı gün içinde tespit etti.

Uygulanan yaptırım

Yapılan işlem kapsamında, Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-D maddesi uyarınca sürücü Y.E. hakkında 46 bin 392 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Olay yerindeki drift davranışının trafiği tehlikeye attığı belirtilirken, yetkililer benzer ihlallere karşı denetimlerin süreceğini duyurdu.

