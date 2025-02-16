Diyarbakır'da Düğün Salonunda Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Diyarbakır'da Düğün Salonunda Kavga Çıktı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, Bağcılar Mahallesi'ndeki bir düğün salonunun önünde yaşanan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, henüz bilinmeyen bir sebeple iki grup arasında çıkan tartışmanın hızla büyümesiyle başladı. Kavga, kısa sürede şiddetli bir çatışmaya dönüştü ve sonucunda 3 kişi yaralandı.

Olayın ardından 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis, ihbar üzerine bölgeye intikal etti. Yaralılar, hızlı bir şekilde kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışan kişilerin yakalanması amacıyla soruşturma başlattı. Yetkililer, olayın detaylarını araştırmaya devam ediyor.

Diyarbakır'da bir düğün salonunun önünde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Diyarbakır'da bir düğün salonunun önünde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.