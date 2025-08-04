Diyarbakır'da Elektrik Akımına Kapılan Apartman Görevlisi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde, elektrik akımına kapılan apartman görevlisi Mehmet T. (39) hayatını kaybetti. Olay, Medya Mahallesi 630. Sokak'ta bulunan iki bloklu sitede meydana geldi.

Öğrenilen bilgilere göre, 20 gün önce apartman görevlisi olarak işe başlayan iki çocuk babası Mehmet T., B blokta bodrum katta biriken suyu hidroforla tahliye etmeye çalışırken elektrik akımına kapıldı. Olayın ardından 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunuldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet T.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Cesedi, otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde elektrik akımına kapılan apartman görevlisi yaşamını yitirdi. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde elektrik akımına kapılan apartman görevlisi yaşamını yitirdi. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.