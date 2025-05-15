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Diyarbakır'da Engelli Öğrencilere Temsili Askerlik Sevinci

Diyarbakır'da 30 engelli öğrenci, temsili askerlik uygulaması ile unutulmaz bir gün yaşadı.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 20:00
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 20:00
Diyarbakır'da Engelli Öğrencilere Temsili Askerlik Sevinci

Diyarbakır'da Unutulmaz Bir Gün

Diyarbakır'da, temsili askerlik uygulaması kapsamında 30 engelli öğrenci, üniforma giyip yemin etti. Sur Özel Eğitim Meslek Okulu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrencilere aileleri ve öğretmenleri de eşlik etti.

Orgeneral Fazıl Bilge Kışlası'nda Eğlenceli Anlar

Öğrenciler, Orgeneral Fazıl Bilge Kışlası’na konuk olarak, kamuflaj ve bot giyerek kısa bir eğitim aldı. Yaşadıkları bu özel deneyim, komandolarla birlikte katıldıkları bir törenle pekiştirildi. Öğrenciler, ant içerek terhis olmanın sevincini büyük bir coşkuyla yaşadılar.

Eğitim ve Sosyal Katılım

Sur Özel Eğitim Meslek Okulu Müdür Vekili Mehmet Zuhat Ay, bu etkinlik ile öğrencilerin sosyal hayata katılımını artırmayı ve onlara farklı deneyimler sunmayı amaçladıklarını belirtti. Ay, "Öğrencilerimizin bu özel günü yaşamalarına vesile olmaktan dolayı çok mutluyuz. Onların yüzlerindeki gülümseme her şeye değerdi. Bu tür etkinliklerimiz, öğrencilerimizin kendilerine olan güvenlerini artırmayı ve topluma daha sıkı bağlarla bağlı hale gelmelerini sağlamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Diyarbakır'da temsili askerlik uygulaması kapsamında 30 engelli öğrenci, Orgeneral Fazıl Bilge...

Diyarbakır'da temsili askerlik uygulaması kapsamında 30 engelli öğrenci, Orgeneral Fazıl Bilge Kışlası'nda üniforma giyip yemin etti.

Diyarbakır'da temsili askerlik uygulaması kapsamında 30 engelli öğrenci, Orgeneral Fazıl Bilge...

Diyarbakır'da temsili askerlik uygulaması kapsamında 30 engelli öğrenci, Orgeneral Fazıl Bilge Kışlası'nda üniforma giyip yemin etti.

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