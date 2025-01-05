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Diyarbakır'da Ev Hırsızlığına Karışan 14 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'da gerçekleştiren hırsızlık operasyonunda 14 şüpheli tutuklanarak, 10 milyon lira değerinde eşyaya el konuldu.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 09:09
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 09:09
Diyarbakır'da Ev Hırsızlığına Karışan 14 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'da Hırsızlık Operasyonu

Diyarbakır'da yapılan kapsamlı hırsızlık operasyonu sonucunda, 14 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, evlerden gerçekleştirilen hırsızlık olaylarına karışan zanlıları yakalamak amacıyla çalışmalara başladı.

Hırsızlık Yöntemleri Ortaya Çıktı

Şüphelilerin, bohçacı kılığında güvenlik kamerası bulunmayan apartmanlara girip, bir evden ziynet eşyası çalması dikkat çekti. Olayın ardından, bir apartmanın ve taksinin güvenlik kameralarındaki görüntüler, şüphelilerin belirlenmesine yardımcı oldu.

Operasyon ve Tutuklamalar

Belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen "Avcı" adlı operasyonda, toplam 14 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılar, tutuklandı. Ayrıca, şüphelilere ait 10 milyon lira değerinde ev, arsa ve araçlara da el konuldu.

İlginç bir detay olarak, zanlılardan birinin hırsızlık olayı öncesi, daha önce işlediği suçlardan denetimli serbestlik kapsamında polis merkezine imza atmak için gittiği ve burada güvenlik kamerasınca kaydedildiği belirlendi.

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