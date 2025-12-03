Diyarbakır'da Fren Yerine Gaza Basan Sürücü Dükkana Girdi — 4. Sanayi Sitesi'nde Kaza

Diyarbakır'da Fren Yerine Gaza Basan Sürücü Dükkana Girdi

Kaza Detayları

Kaza, Kayapınar ilçesindeki 4. Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi.

Plakası öğrenilemeyen araç, sürücünün fren yerine gaza basması sonucu oto aksesuar parçaları satan bir iş yerine daldı.

Haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR’DA BİR KİŞİ, BİNDİĞİ ARAÇTA FREN YERİNE GAZA BASINCA BİR İŞ YERİNE GİRDİ. KAZADA BİR KİŞİ YARALANDI.