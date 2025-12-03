Diyarbakır'da Fren Yerine Gaza Basan Sürücü Dükkana Girdi — 4. Sanayi Sitesi'nde Kaza

Diyarbakır Kayapınar 4. Sanayi Sitesi'nde fren yerine gaza basan araç oto aksesuar dükkanına girdi; sürücü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 10:51
Kaza Detayları

Kaza, Kayapınar ilçesindeki 4. Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi.

Plakası öğrenilemeyen araç, sürücünün fren yerine gaza basması sonucu oto aksesuar parçaları satan bir iş yerine daldı.

Haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

