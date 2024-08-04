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Diyarbakır'da Fuhuş Operasyonu: 7 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'daki fuhuş operasyonunda 7 kişi tutuklandı, mal varlıklarına el konuldu.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 08:10
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 08:10
Diyarbakır'da Fuhuş Operasyonu: 7 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'da Fuhuş Çetesi Çökertildi

Diyarbakır'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda, gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler, fuhuş çetesine yönelik 2 aylık teknik takip çalışmaları sonrasında bu önemli operasyonu gerçekleştirdi.

Operasyon Detayları

Yürütülen çalışmalarda, lüks plazalarda fizyoterapi merkezi, güzellik ve masaj salonları adı altında fuhuş yapıldığı, internet üzerinden reklam veren masaj salonlarına yapılan telefon görüşmelerinde şifreli konuşmalar ile randevu düzenlendiği belirlendi.

Polis, fuhşu "özel terapi" diyerek adlandıran çete üyelerinin, müşterilerini özel odalarda ağırladığını tespit etti ve toplamda 33 ayrı olayı kayda geçirdi.

Suç Çetesi ile İlgili İddialar

Ayrıca, bu suç çetesinin silahlı saldırı ve yaralama gibi olaylara da karıştığı belirlendi. Güvenlik kamerası kayıtlarında, plazaya giden 3 kadından birinin, güzellik merkezinin kapısına ateş açtığı görüldü. "Baypas" adıyla düzenlenen operasyonla 10 şüpheli gözaltına alındı. Güzellik ve masaj salonları ise mühürlenerek faaliyetlerine son verildi, işletmelere yüksek miktarda idari para cezası kesildi.

Mal Varlıklarına El Konuldu

Emniyet işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi ve hakimlikçe 7 kişi tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. TCK'nin 282. maddesi uyarınca fuhşa teşvik ve aracılık gibi suçlarla ilgili incelemelere tabi tutulan şüphelilerin mal varlıkları da mercek altına alındı.

Yapılan titiz araştırma neticesinde 6 zanlının toplam değeri 10 milyon 700 bin lira olan 3 dairesi, 3 aracı, 1 taksi plakası ve 13 banka hesabına el konuldu.

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