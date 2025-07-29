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Diyarbakır'da Gazze Saldırılarına Protesto: Kalabalık Eylem

Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Eylemde insani yardım çağrıları öne çıktı.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 00:37
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 00:37
Diyarbakır'da Gazze Saldırılarına Protesto: Kalabalık Eylem

Diyarbakır'da Gazze'ye Yönelik Saldırılar Protesto Edildi

Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekmek amacıyla bir protesto düzenlendi. Dağkapı Meydanı'nda toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşları, temsilcileri, üyeleri ve vatandaşlar, öncelikle yatsı namazını kıldı.

Tekbirler ve Sloganlarla Protesto

Protesto sırasında katılımcılar, tekbirler getirdi ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Grup adına konuşan Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir, Gazze’de yüzlerce insanın gün geçtikçe yok edildiğini vurguladı.

Gazze'deki Durumun Ciddiliği

Gazze'deki saldırılarda binlerce insanın şehit olduğunu ifade eden Tekdemir, çoğu kişi için cenaze işlemlerinin yapılamadığını belirtti. "Gazze, karadan, havadan ve denizden topyekun imha edilmektedir" diyen Tekdemir, Siyonist rejimin insani yardımlara engel olduğunu anlattı.

İnsani Yardım Çağrısı

Tekdemir, Gazze’ye insani yardım ulaşması için kalıcı ve kesintisiz koridorlar açılması gerektiğini savundu. Ayrıca, işgalcilerin bölgeden çekilmesi ve Gazze'nin yeniden inşası için gerekli adımların atılmasının önemine dikkat çekti.

Protestonun sonunda Gazze'de hayatını kaybedenler için dua okunarak grup dağıldı. "Gazze ittifakı oluşturulmalıdır" diyen Tekdemir, Siyonist rejime destekleyen ürünlerin boykot edilmesine devam edilmesi çağrısında bulundu.

Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Dağkapı Meydanı'nda bir...

Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Dağkapı Meydanı'nda bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri, üyeleri ve vatandaşlar yatsı namazını kıldı. Daha sonra katılımcılar, tekbirler getirdi, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Dağkapı Meydanı'nda bir...

Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Dağkapı Meydanı'nda bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri, üyeleri ve vatandaşlar yatsı namazını kıldı. Daha sonra katılımcılar, tekbirler getirdi, İsrail aleyhine sloganlar attı.

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