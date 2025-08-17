Diyarbakır'da Gazze'ye Saldırılar Protesto Edildi

Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde, merkez Kayapınar ilçesindeki bir alışveriş merkezi önünde bir araya gelen grup, sık sık tekbir getirip İsrail aleyhine sloganlar attı.

Eylemde Yapılan Açıklama

Grup adına konuşan İsmail Dalkılıç, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşananların sadece Gazze'nin değil, tüm insanlığın ortak meselesi olduğunu söyledi.

Dalkılıç, siyonist rejimin Gazze soykırımında en az 60 bin kişinin hayatını kaybettiğini ve savaş suçlarını dünyaya duyuran 238 gazetecinin de öldürüldüğünü hatırlattı.

İsrail'in açlığı bir soykırım silahı olarak kullandığını belirten Dalkılıç, «Açlıktan dolayı her gün çocuk, kadın ve siviller şehit olmaktadır. Yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle 110'u çocuk olmak üzere en az 251 masum insan açlıktan şehit olmuştur. İşgal rejiminin soykırım ve aç bırakma vahşeti nedeniyle 100 binden fazla bebek ve çocuk toplu ölüm tehlikesiyle karşı karşıyadır.» ifadelerini kullandı.

Talepler ve Sonuç

Dalkılıç, uluslararası toplum ve devletlerin Gazze'deki trajediye derhal müdahale etmesi gerektiğini vurguladı. Sınır kapılarının ön koşulsuz ve derhal açılması gerektiğini belirterek, «Gazze'ye gıda, ilaç, yakıt, su, bebek maması, besin takviyeleri ve insani yardım derhal ulaştırılmalıdır.» çağrısında bulundu.

Ayrıca, İsrail'e destek sağlayan ürünlerin boykotuna devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Dalkılıç'ın açıklamasının ardından grup, sloganlar atarak dağıldı.