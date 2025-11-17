Diyarbakır'da Halk Ekmek Fabrikası: Serra Bucak İnceledi, Günlük 100 Bin Kapasite

Serra Bucak, Bağlar’daki halk ekmek fabrikası çalışmalarını yerinde inceledi; tesis 4.500 m² alanda, günlük 100 bin ekmek kapasitesine ve 2025 sonu hedefiyle hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 12:51
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 12:51
Diyarbakır'da Halk Ekmek Fabrikası: Serra Bucak İnceledi, Günlük 100 Bin Kapasite

Diyarbakır’da halk ekmek fabrikasında çalışmalar sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde yapımı süren halk ekmek fabrikasında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. İncelemeye, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar ve teknik bilgilendirme eşlik etti.

İş sağlığı ve güvenliği ile hızlı tamamlanma vurgusu

Bucak ve beraberindekiler, fabrika alanında yapılan teknik bilgilendirmenin ardından iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına dikkat çekti. Yetkililerden düzenli kontrollerin yapılmasının sağlanması ve çalışmaların kısa süre içinde tamamlanması istendi.

Tesis özellikleri ve üretim kapasitesi

Tesiste, 4 bin 500 metrekare kapalı alan üzerinde modern üretim altyapısı kuruluyor. Fabrikanın günlük 100 bin ekmek kapasitesine ulaşması hedefleniyor. Tam otomatik ve son teknoloji makinelerle donatılacak tesis, üretim hızını artırırken hijyen standartlarını da üst seviyeye taşımayı amaçlıyor.

Hedef kitle ve satış ağı

2025 yılının sonuna doğru hizmete girmesi hedeflenen halk ekmek fabrikasında üretilecek ekmekler, geliri temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmeyen vatandaşlar başta olmak üzere tüm Diyarbakır halkına uygun fiyatlarla sunulacak. Ekonomik katkı sağlaması planlanan ekmekler, kentin dört bir yanında kurulacak halk ekmek büfelerinde satışa sunulacak.

