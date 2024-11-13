Diyarbakır'da Hayırseverden Yeni Okul: Gönül Özsoy Anaokulu Protokolü İmzalandı

Diyarbakır'da Yeni Eğitim Kurumu İçin Protokol İmzalandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, hayırsever Fatma Gönül Özsoy tarafından yaptırılacak yeni okul için protokol imzalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Oğlaklı Mahallesi'nde inşa edilecek olan Gönül Özsoy Anaokulu için imza töreni, Valilik'te gerçekleştirildi.

İmza törenine, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ve hayırsever Özsoy'un vekili Perran Toksöz katıldı. İki taraf arasında imzalanan protokol ile 4 derslikten oluşan anaokulunun inşası için gereken adımlar atılmış oldu.

Vali Zorluoğlu'ndan Hayırsevere Teşekkür

Vali Zorluoğlu, hayırsever Özsoy'a yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti. Okul inşasının hızla tamamlanarak, 2025-2026 eğitim-öğretim yılına yetiştirilmesinin önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, bu okul sayesinde kent ve ülke için yararlı nesillerin yetişmesini temenni etti.

Zorluoğlu, eğitime verilen her desteğin değerli olduğunu ifade ederek, hayırseverlerin bu tür girişimlerinin topluma örnek teşkil ettiğini sözlerine ekledi. İmza töreninin ardından, Gönül Özsoy Anaokulu için protokol resmi olarak tamamlanmış oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.