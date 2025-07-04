Diyarbakır'da Hazreti Muhammed Karikatürüne Şiddetli Tepki

Diyarbakır'da Hazreti Muhammed Karikatürüne Tepki Gösterildi

Diyarbakır, Türkiye - Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde, merkez Yenişehir ilçesindeki Sanat Sokağı'nda yapılan basın açıklaması ile bir mizah dergisinde yayımlanan Hazreti Muhammed'in karikatür çizimine yönelik tepki gösterildi.

Vakfın sözcüsü Fatih Taş, yayımlanan karikatürü İslam düşmanlığı olarak tanımladı. Taş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu, kutsallarımıza yönelik açık bir saldırıdır. Peygamber Efendimize yönelik saygısızlık içeren sözde karikatürleri şiddetle kınıyoruz. Canımızdan aziz bildiğimiz kutsallarımıza saldırıyı kabul etmiyor ve lanetliyoruz." dedi.

Basın açıklaması sırasında katılımcılar, sık sık tekbir getirerek duygu ve düşüncelerini ifade etti.

Diyarbakır'da yapılan basın açıklamasıyla, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'in karikatür çiziminin yayımlanmasına tepki gösterildi.

Diyarbakır'da yapılan basın açıklamasıyla, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'in karikatür çiziminin yayımlanmasına tepki gösterildi.