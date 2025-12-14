Diyarbakır'da İcra İddiası: Murat Hilez Kuzenleri Tarafından Kaçırıldığını Öne Sürdü

Olayın Detayları

Merkez Kayapınar ilçesinde yaşayan Murat Hilez, iddiaya göre geçtiğimiz perşembe günü sabah 09.00 sıralarında, kendisi tarafından icraya verildiklerini düşündüğü kuzeniyle konuşmak için evine gitti. Kapısında beklerken, kuzeninin aramasıyla birlikte gelen kişiler tarafından silah zoruyla araca bindirildiğini ileri sürdü.

Murat Hilez, yol boyunca ve bir şantiye alanında darp edildiğini, elleri ve ayaklarının plastik kelepçe ile bağlandığını ve yaklaşık 8 saat boyunca hakaret ve şiddete maruz kaldığını iddia etti. Olayın ardından trafik polislerinin bulunduğu noktada kaçmayı başardığını belirterek kuzenlerinden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 6 şüpheli serbest bırakıldı.

Hilez'in aktardıkları şöyle:

F.H.’nin sağda solda ’Murat beni icraya verdi’ lafını duyduğum için, bir gece önce de kendisiyle konuşmak istedim, benimle görüşmedi. Sabah görüşmek için evine gittim. Kapısında beklerken F.H. hemen kardeşlerini aradı

Dört kişinin gelip kendisini apar topar arabaya bindirdiğini ileri süren Hilez, devamında şunları anlattı:

Bunu şantiyeye götürün dediler. Çıkarken kardeşi silahı çenemin altına dayadı, beni tehdit etti. Kafama iki kez kabza ile vurdu. Gideceğimiz yere kadar silahı belimden çekmediler. F.H. oraya geldi, benden telefonlarımı istedi. Araçta kaldığını söyledim. Arabasının anahtarını alın dediler. Vermeyince elimi, kolumu plastik kelepçe ile bağlayıp yere yatırdılar. Zorla cebime girip arabamın anahtarını çıkartıp V.H., A.H., arabamın içinden telefonlarımı alıp getirdiler. Telefonlarımı rızamın dışında görüntülerimize, özelime, Whatsapp’larıma, her şeyime girip tek tek incelediler. Sonra telefonumu verdi. Tekme tokat, küfürler edildi. O sırada F.H., ‘Seni burada öldürsem, burada bu toprağın altında gömsem kim seni bulacak.’ İtirafname yapacaksın dediler. Bir borçla alakalı biri onu icraya vermiş. Bu borcu sen yapmışsın, avukatın itirafnamesini vereceksin. Benim avukatım, ama o adam icraya vermiş. Aynı avukattır, benim alakam yok dememe rağmen 8 saat orada hem beni darp edip, hem de ellerim kelepçeli beni soğukta beklettiler. Daha sonra kulübenin içinde bu kağıda yazıp imzalayacaksın. İtirafnameni yapacaksın. ‘Diyeceksin ki bu işi, her şeyi yapan planlayan benim, Z.O.’dur, ikimiz beraber yapmışız.’ Daha sonra lavabo bahanesiyle kendimi sokağa atıp ticari taksinin içine girdim. Kendileri gelip beni ticari taksinin içinden zorla çıkartılar. ‘Taksiciye bu hırsızdır, hırsızdır’ deyip taksiciyi durdurdular. Kendimi yere attım. Orada trafik polisleri vardı, görünce kaçtılar. Orada üstüm başım yarı çıplak. KGYS kameralarının altındayım zaten. Daha sonra güvenlik güçleri geldi. Amca çocuklarım, şikayette bulundum. Savcılık ifadelerimizi aldı. Emniyette ifade verdim. Allah rızası için bu, onun yanına kar kalmasın. Eskiden ortaktık, icralık durumumuz yok. 4 senedir görüşmüyoruz

Aileden Açıklama

Eda Hilez ise eşine ulaşılamadığını, aramalarına cevap alamadığını ve telefonun açılıp kapandığını belirtti. Eda Hilez'in ifadesi şu şekilde:

Demek yanındaki adamlar V.H.,O.H., F.H. ve A.H., telefonu kapatıyorlar, ondan alıyorlar. Onu orada 8 saat boyunca şantiyenin içinde tutuyorlar. Beni aradı. ‘Koş, beni bağlamışlar’ dedi. Tüpü, ocağı açık bırakıp çocuğumu alıp çıktım. Gittiğimizde Murat orada çıplak vaziyette dışarıdaydı. Adamlar oradaydı, bizi gördüklerinde biraz daha ilerleyip kaçtılar. Küfür, hakaret, tehditler ettiler. O sırada A.H., bana da tekme attı. Ondan sonra karakola gidip şikayette bulunduk. Devletin onların yanına bırakmayacağını düşünüyorum

Soruşturma ve Hukuki Süreç

Olayın ardından güvenlik güçleri olay yerine gelmiş, tarafların ifadeleri alınmış ve 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerin serbest bırakıldığı bildirildi. Murat ve ailesi savcılığa şikayette bulundu ve soruşturma sürüyor.

Not: Haberde yer alan özel isimler, tarih ve sayısal veriler kaynak metinde belirtildiği şekilde korunmuştur.

