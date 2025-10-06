Diyarbakır'da İmamlar Tarihi Camilerde Turistlere 4 Dilde Rehberlik Ediyor

Diyarbakır'da imamlar tarihi camilerde turistlere 4 dilde rehberlik sunuyor

Diyarbakır, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki tarihi surları, İçkale Müze Kompleksi, Ongözlü Köprü ve restore edilen kiliseler gibi zengin mirasıyla yerli ve yabancı ziyaretçi akınına uğruyor. İl Müftülüğü tarafından başlatılan uygulama kapsamında kentteki Ulu Cami, Nasuh Paşa ve Fatih Paşa (Kurşunlu) Camisi'ni ziyaret eden turistlere dil bilen imamlar tarafından rehberlik hizmeti veriliyor.

Çok dilli rehberlik: Türkçe, Kürtçe, Zazaca ve İngilizce

Camileri ziyaret edenlere, görevli imamlar Vedat Orak ve Ömer Tekin tarafından camilerin tarihçesi, kentin kültürel zenginlikleri ve İslam dini hakkında Türkçe, Kürtçe, Zazaca ve İngilizce olarak bilgi aktarılıyor. Hizmet, dini görevlerin ötesinde turizme de katkı sağlıyor.

Ayrıca turistlere Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Çince, Japonca, Korece, Yunanca, Almanca ve Rusça basılan bilgilendirici broşürler dağıtılıyor; İl Müftülüğünün hazırladığı farklı dillerdeki Kur'an-ı Kerim mealleri hediye ediliyor.

'Sıcak bir ev sahipliği yapıyoruz' — Vedat Orak

Tarihi Ulu Cami İmamı Vedat Orak, AA muhabirine yaptığı açıklamada ziyaretçileri güler yüzle karşıladıklarını ve en iyi şekilde ağırlamaya özen gösterdiklerini söyledi. Orak, gelen yabancı turistlerin öncelikle camiyi görmek istediğini, onlara kendi dillerindeki broşürleri hediye ederek İslam ahlakı ve memleketin güzelliklerini anlattıklarını belirtti. Orak, 'Sıcak bir ev sahipliği yapıyoruz' ifadesini kullandı ve hizmetin turistlerde memnuniyet yarattığını vurguladı.

'Maneviyatı aktarmaya çalışıyoruz' — Ömer Tekin

Fatih Paşa Camisi'nde görevli Ömer Tekin ise din görevlerinin yanında insana dokunan hizmetler sunmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. Tekin, insanların bu dönemde en çok maneviyata ihtiyaç duyduğunu, gelen misafirlere samimiyet ve sıcaklık gösterdiklerini belirtti. Tekin, misafirlere ikramda bulunduklarını, sohbet sonrası bazı ziyaretçilerin düşüncelerinde değişiklikler gözlemlediklerini anlattı.

Tekin, örnek olarak yaklaşık 6 ay önce Çekya'dan gelen Daniel isimli seyyahın daha sonra Müslüman olmak istediğini ve cemaat huzurunda kelime-i şehadet getirdiğini; yaklaşık 1,5 ay önce ise İngiltere'den gelen Emily'nin bilgilendirme sonrası yatsı ezanı sırasında 'Ben Müslüman olmak istiyorum' diyerek İslamı seçtiğini aktardı. Daniel'e 'Yusuf', Emily'ye ise 'Fatma' isimlerinin yakıştırıldığını belirtti.

Uygulama, Diyarbakır'ın tarihi dokusunu ziyaret edenlere hem kültürel hem de manevi bir bakış açısı kazandırmayı amaçlıyor ve kent turizmine farklı dillerde sıcak karşılama sunarak katkı sağlıyor.