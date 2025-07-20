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Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Protesto Edildi

Diyarbakır'da Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı geniş katılımlı bir protesto düzenlendi.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 23:53
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 23:53
Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Protesto Edildi

Diyarbakır'da Gazze İçin Sessiz Kalınmadı

Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Peygamber Sevdalıları Vakfı'nın öncülüğünde, merkez Kayapınar ilçesindeki bir alışveriş merkezi önünde toplanan katılımcılar, İsrail aleyhine sloganlar attı, Filistin bayrakları taşıdı ve tekbir getirdi.

Ramazan Tekdemir'in Açıklamaları

Grup adına açıklama yapan Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, İsrail'in 21 aydır Gazze'de insanlık haysiyetini hiçe saydığını belirtti. Tekdemir, "Bir millet, dünyanın gözleri önünde yıkım, talan, açlık, kıtlık ve tüm insani ihtiyaçlardan yoksun bırakılarak ölüme terk edilmektedir. İşgal rejimi, Gazze'nin yüzde 90'ından fazlasını enkaza çevirmiştir" dedi.

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, 60 binden fazla kişinin şehit olduğunu, 150 bine yakın kişinin ise yaralandığını vurgulayan Tekdemir, "Şehit ve yaralıların yüzde 70'ten fazlası bebek, çocuk ve kadınlardan oluşmaktadır. Her gün en az 27 çocuk katledilmektedir. Gazze, bir çocuk mezarlığına dönüşmüştür" şeklinde konuştu.

İnsani Yardımların Engellenmesi

İsrail'in Gazze'ye insani yardımların ulaşmasını engellediğini ifade eden Tekdemir, "Bir halk, açlık, kıtlık, susuzluk ve ilaçsızlıkla ölüme terk edilmektedir. İşgal rejimi, Gazze'de açlığı bir silah olarak kullanmaktadır. Yardım noktalarındaki saldırılarda şehit sayısı 900'ü, yaralı sayısı ise 6 bini geçmiştir" dedi.

Tekdemir, Gazze'deki 2 milyondan fazla insanın yüksek derecede gıda güvensizliği ile karşı karşıya olduğunu aktararak, "Açlık ve ilaçsızlık nedeniyle bir halkın yok olması, tüm insanlığın yok olması anlamına gelecektir" ifadelerini kullandı.

Sınır Kapılarının Açılması Çağrısı

Sınır kapılarının derhal açılması gerektiğini vurgulayan Tekdemir, uluslararası kararlar gereğince Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve işgalcilerin bölgeden çekilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, siyonist işgal rejimine destek veren ürünlerin boykot edilmesi gerekliliğine dikkat çekti.

Açıklamanın ardından grup, protestoyu sona erdirdi.

Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Peygamber Sevdalıları Vakfı...

Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde, merkez Kayapınar ilçesindeki bir alışveriş merkezi önünde toplanan katılımcılar, İsrail aleyhine slogan attı, Filistin bayrakları taşıdı ve tekbir getirdi.

Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Peygamber Sevdalıları Vakfı...

Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde, merkez Kayapınar ilçesindeki bir alışveriş merkezi önünde toplanan katılımcılar, İsrail aleyhine slogan attı, Filistin bayrakları taşıdı ve tekbir getirdi.

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