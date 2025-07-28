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Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'ye Saldırılarına Büyük Protesto

Diyarbakır'da, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi. Kalabalık bir grup, acil yardım çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 00:27
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 00:27
Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'ye Saldırılarına Büyük Protesto

Diyarbakır'da Büyük Protesto

Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Peygamber Sevdalıları Vakfı'nın öncülüğünde düzenlenen protestoda, diğerleri arasında Kayapınar ilçesindeki bir alışveriş merkezi önünde toplanan kalabalık, Filistin bayrakları taşıyarak tekbir getirdi ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Açıklamalar ve Talep

Protesto sırasında grup adına açıklama yapan Fatih Taş, 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırıların tarihin en karanlık dönemlerinden biri olduğunu vurguladı. Taş, hayatını kaybedenlerin arasında çok sayıda çocuk bulunduğunu ve şehitlerin büyük çoğunluğunun kadın, çocuk ve yaşlılardan oluştuğunu belirtti. Ayrıca, açlık nedeniyle yaşanan insani krizle ilgili şu bilgileri paylaştı:

  • Gazze'de son bir ayda 90'ı çocuk en az 150 kişi yaşamını yitirdi.
  • 100 binden fazla çocuk yetersiz beslenme nedeniyle tedaviye muhtaç hale geldi.

Taş, uluslararası topluma acil adım atma çağrısında bulundu. "İşgal rejiminin 'soykırım ve aç bırakma' politikası sonucunda bebekler ve çocuklar ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" diyen Taş, Gazze'ye insani yardımın derhal ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Baskı ve Boykot Çağrısı

Taş, Gazze için gıda, ilaç, yakıt, su ve bebek maması gibi yardımların acilen ulaştırılması ve ablukanın kaldırılması gerektiğini belirterek, "İnsani yardımların ulaştırılmasına yönelik kararların yerine getirilmesi için siyonist işgal rejimlerine karşı baskı yapılmalı. Siyonist işgal rejimine destek veren ürünleri boykot etmeye devam edelim. Bu, en güçlü silahımızdır ve yaşam boyu sürecek bir bilinçle hareket etmeliyiz" dedi.

Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Peygamber Sevdalıları Vakfı...

Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde, merkez Kayapınar ilçesindeki bir alışveriş merkezi önünde toplanan katılımcılar, İsrail aleyhine slogan attı, Filistin bayrakları taşıdı ve tekbir getirdi.

Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Peygamber Sevdalıları Vakfı...

Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde, merkez Kayapınar ilçesindeki bir alışveriş merkezi önünde toplanan katılımcılar, İsrail aleyhine slogan attı, Filistin bayrakları taşıdı ve tekbir getirdi.

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