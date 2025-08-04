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Diyarbakır'da İsrail Saldırılarına Büyük Protesto

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı Diyarbakır'da düzenlenen protestoda, katılımcılar insanlık dramına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 04.08.2025 00:03
Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 00:03
Diyarbakır'da İsrail Saldırılarına Büyük Protesto

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Diyarbakır'da protesto edildi. Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde düzenlenen eylem, merkez Kayapınar ilçesindeki Fırat Bulvarı'nda gerçekleştirildi.

Protestoya katılanlar, Filistin bayrakları eşliğinde Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin önüne kadar yürüdüler. Yürüyüş sırasında grup, tekbir

Grup adına açıklama yapan Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir, "Zalimlerin karşısında dik durmak ve despotların zulmüne son vermek amacıyla bir araya geldik." dedi. Tekdemir, Gazze'deki mazlumların gücünü, iradesini ve cesaretini vurgulayarak, amaçlarının masum sivillere karşı gerçekleştirilen vahşi saldırıların durdurulması için devletleri harekete geçirmek olduğunu belirtti.

Tekdemir, "Gazze’de açlık, susuzluk ve ilaçsızlık zulmüne son vermek için gerekli adımlar atılmalıdır," diyerek, Gazze'deki insani krizin büyük boyutlara ulaştığını ifade etti. Kendisi, "Her 3 kişiden 1'i yiyecek bulamıyor. Bebekler, çocuklar ve kadınlar, açlık nedeniyle gözlerimizin önünde kayboluyor," şeklinde konuştu.

Ayrıca, "Gazze'deki 60 binin üzerinde kardeşimiz şehit oldu. İşgal rejiminin Gazze'de uyguladığı zulmü sona erdirmek için somut adımlar atılmalıdır," ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından grup, sloganlar atarak eylemi sonlandırdı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Diyarbakır'da protesto edildi. Peygamber Sevdalıları Vakfı...

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Diyarbakır'da protesto edildi. Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde merkez Kayapınar ilçesindeki Fırat Bulvarı'nda bir araya gelen katılımcılar, Filistin bayraklarıyla Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerindeki alışveriş merkezinin önüne kadar yürüdü.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Diyarbakır'da protesto edildi. Peygamber Sevdalıları Vakfı...

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Diyarbakır'da protesto edildi. Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde merkez Kayapınar ilçesindeki Fırat Bulvarı'nda bir araya gelen katılımcılar, Filistin bayraklarıyla Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerindeki alışveriş merkezinin önüne kadar yürüdü.

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