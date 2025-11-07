Diyarbakır'da JASAT Operasyonu: Çok Sayıda Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 ruhsatsız tabanca, 1 AK-47, şarjörler ve mermiler ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 17:14
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 17:14
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, JASAT ekiplerince yürütülen planlı ve titiz çalışmalar neticesinde operasyonlar düzenledi. Yapılan müdahalelerde çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Operasyon Detayları

İcra edilen operasyonlarda 7 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet AK-47 marka piyade tüfeği, 7 adet tabanca şarjörü, 1 adet AK-47 marka piyade tüfeği şarjörü ve 3 adet 7.62 milimetre AK-47 piyade tüfeği fişeği ele geçirildi.

