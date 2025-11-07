Diyarbakır'da JASAT Operasyonu: Çok Sayıda Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, JASAT ekiplerince yürütülen planlı ve titiz çalışmalar neticesinde operasyonlar düzenledi. Yapılan müdahalelerde çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Operasyon Detayları

İcra edilen operasyonlarda 7 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet AK-47 marka piyade tüfeği, 7 adet tabanca şarjörü, 1 adet AK-47 marka piyade tüfeği şarjörü ve 3 adet 7.62 milimetre AK-47 piyade tüfeği fişeği ele geçirildi.

DİYARBAKIR’DA JASAT EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ.