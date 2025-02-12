Diyarbakır'da Kar Yağışı Şehirde Etkili Oluyor

Diyarbakır'da Yoğun Kar Yağışı

Diyarbakır'da, akşam saatlerinde başlayan soğuk hava, sabaha karşı kar yağışını beraberinde getirdi. Şehir merkezinde etkili olan kar, caddeleri, sokakları ve araçları beyaz örtüyle kapladı.

İlçelerde de Etkili Oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, kar yağışı sadece kent merkeziyle sınırlı kalmayarak Ergani, Çermik, Çüngüş, Hani, Lice, Kulp, Kocaköy ve Hazro ilçelerinin yüksek kesimlerinde de etkili oldu.

Hava Koşulları ve Ulaşım Bilgisi

Yapılan tahminlere göre, kar yağışı yarın da devam edecek ve cuma günü sabah saatlerinden sonra bölgeden çekilmesi bekleniyor. Ayrıca, kar yağışı sebebiyle Diyarbakır-Siverek kara yolunda ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor.