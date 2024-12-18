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Diyarbakır'da Kaybolan 12 Yaşındaki Kız Çocuğu Ecrin Erim Bulundu

Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki Ecrin Erim, güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucunda bulundu.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 22:40
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 22:40
Diyarbakır'da Kaybolan 12 Yaşındaki Kız Çocuğu Ecrin Erim Bulundu

Diyarbakır'da Kaybolan Çocuk Üzerine Önemli Gelişme

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 12 yaşındaki Ecrin Erim bulundu. Öğle saatlerinde evinden ayrılan küçük kız, ailesinin endişesiyle polise kayıp başvurusu yapılmasının ardından arama çalışmaları başlatıldı.

Valilikten Açıklama Geldi

Diyarbakır Valiliği, durumla ilgili yaptığı açıklamada, Ecrin'in kaybolduktan sonra annesinin emniyete müracaat ettiğini belirtti. Açıklamada, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekibin, teknik imkanlarla birlikte titiz bir çalışma yürüttüğü vurgulandı.

Yapılan bu çalışmalar neticesinde, kayıp çocuk Ecrin Erim'in bulunması sevindirici bir gelişme olarak değerlendirildi.

Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor.

Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor.

Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor.

Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor.

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Diyarbakır'da Kaybolan 12 Yaşındaki Kız Çocuğu Ecrin Erim Bulundu

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