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Diyarbakır'da Kurban Bayramı Öncesi Fiyat Denetimi

Diyarbakır'da Ticaret İl Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi etiket ve haksız fiyat artışlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 16:55
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 16:55
Diyarbakır'da Kurban Bayramı Öncesi Fiyat Denetimi

Diyarbakır'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı arifesinde giyim mağazaları ve marketlerde etiket ve haksız fiyat artışlarına yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlere Ticaret İl Müdürü Zafer Atik de katılarak, bir alışveriş merkezindeki giyim mağazasının yanı sıra bir zincir marketteki ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını inceledi.

Ekipler, bayramda en çok tercih edilen şeker, temel gıda, manav, şarküteri ve diğer ihtiyaç malzemelerinin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırarak incelemelerini sürdürdü.

Denetim sırasında ekipler, ürünlerin birim fiyatları, stok miktarları, fiyatın geçerli olduğu tarih ve menşei gibi kritik bilgileri detaylıca kontrol etti.

Zafer Atik, yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı öncesi tüketicilerin ilgi gösterdiği ürünlerde fahiş fiyat artışını önlemek amacıyla denetimlerin artırıldığını" belirtti.

Atik, şu şekilde devam etti: "Vatandaşlarımızın giyim ihtiyaçlarıyla ilgili belli sıkıntılar olabileceği düşüncesiyle, fiyatları titizlikle kontrol ediyoruz. Şu ana kadar birkaç sorunla karşılaştık; bunlarla ilgili idari yaptırım kararları uygulanacak."

Bayrama kadar denetimlerin sıkı bir şekilde süreceğini ifade eden Atik, denetim ekip sayısının da arttırıldığını kaydetti. Atik ayrıca, "İlçelerimizde de bu denetimler zabıta ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. Tüm tutanaklar İl Müdürlüğümüze ulaşıyor ve gerekli idari yaptırımlar burada hayata geçiriliyor." dedi.

Diyarbakır'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde giyim mağazası ve...

Diyarbakır'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde giyim mağazası ve marketlerde etiket ve haksız fiyat artışına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Diyarbakır'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde giyim mağazası ve...

Diyarbakır'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde giyim mağazası ve marketlerde etiket ve haksız fiyat artışına yönelik denetim gerçekleştirdi.

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