Diyarbakır'da motosiklet kazası kamerada: Yaralı sürücünün acı çığlığı

Diyarbakır Bağlar'da plakası ve sürücüsü belirlenemeyen motosiklet devrildi; yaralı sürücünün acı içindeki bağırışları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 13:20
Bağlar, Mevlana Halit Mahallesi — dün akşam

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi’nde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen motosiklet, seyir halindeyken devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Yaralanan sürücünün acı içinde kıvranıp bağırması, çevredeki bir vatandaşın çektiği cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

