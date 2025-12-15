Diyarbakır'da motosiklet kazası kamerada: Yaralı sürücünün acı çığlığı
Bağlar, Mevlana Halit Mahallesi — dün akşam
Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi’nde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen motosiklet, seyir halindeyken devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Yaralanan sürücünün acı içinde kıvranıp bağırması, çevredeki bir vatandaşın çektiği cep telefonu kamerasına yansıdı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
