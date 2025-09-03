Diyarbakır'da 'Muska Yazma' Dolandırıcılığı: 11 Sanığa 3-17 Yıl Hapis İstemi

Diyarbakır'da 'Muska Yazma' İddiası: 11 Sanığa Hapis İstemi

Merkez Bağlar ilçesinde, para karşılığı "muska yazma" bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan tutuksuz 11 sanık hakkında dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Şüpheliler ve yöneltilen suçlamalar

Haklarında dava açılan tutuksuz sanıklar: A.A, C.A, F.A, E.A, İ.B, A.G, A.B, E.B, S.A, S.B. ve S.A. İddianamede, şüphelilere yönelik olarak "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları yöneltildi.

İddianamedeki deliller

Soruşturmanın 31 Ağustos 2023 tarihli basın yansımaları üzerine başlatıldığı belirtilen iddianamede, polis ekiplerince A.A'nın ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ele geçirilen delillere yer verildi. Aramalarda; jelatine sarılı 96 yazı, kağıda sarılmış bazı yazılar, 23 kurşun, ipe sarılı üçlü muska, 4 kaşe, sıra fişi olarak kullanılan 30 kağıt, çok sayıda halka, görüntü kayıt cihazı ve cep telefonları bulunduğu aktarıldı.

MASAK raporu ve tespit edilen mal varlığı

İddianamede yer verilen MASAK raporuna göre, şüphelilerin taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının toplamı yaklaşık 175 milyon lira olarak tespit edildi. İddianamede, tüm şüphelilerin A.A'nın dolandırıcılık faaliyeti kapsamında gelir elde ettiğini bildikleri, bu kazancın ticari bir faaliyetle ilişkilendirilemeyeceği ve tarafların bunu kanıtlayacak samimi belge sunamadığı belirtildi.

İddianamede ayrıca, mesleği öğretmen olan şüpheli S.A'nın üzerine kayıtlı mal varlığının yaklaşık 44 milyon lira olduğu, bu gelirin mevcut meslek bilgisiyle elde edilemeyeceği vurgulandı. Şüpheli A.G.'nin A.A'nın adresinde çalışan konumunda olduğu, banka hesaplarının kullanımını A.A'ya bıraktığı, E.B. ve A.B.'nin ise A.A'nın eylemlerinden haberdar olduğunun saptandığı kaydedildi.

İddianamenin değerlendirmesi

Değerlendirme kısmında, şüphelilerin suç gelirinin aklanması eyleminde müştereken hareket ettikleri, savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ifade edildi. İddianamede, A.A'nın ilk olarak kişilerin dini inançlarını istismar ederek dolandırıcılık yaptığı ve elde edilen suç gelirlerinin izini kaybettirme amacıyla aklandığı belirtildi. Diğer şüphelilerin de bu geliri bildikleri halde kabul edip taşınır/taşınmaz edindikleri, A.G'nin ise bankacılık işlemlerini suça aracılık edecek şekilde tahsis ettiği açıklandı.

Talep edilen cezalar ve soruşturmanın seyrine ilişkin not